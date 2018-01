“Maroni è una risorsa per la politica e per la Lega” così Attilio Fontana (Lega), candidato del centrodestra alle regionali in Lombardia (dopo la rinuncia di Roberto Maroni), in occasione della presentazione della sua candidatura. All’evento anche Mariastella Gelmini, coordinatrice di Forza Italia: “Avrei preso più voti di Fontana? E’ stata fatta una scelta per unire tutti e noi, insieme a Berlusconi, lo sosterremo durante tutta la campagna elettorale”.