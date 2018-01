Momenti di paura all’alba in via Marziale, in zona Balduina a Roma, dove un uomo alla guida di un camion ha travolto, a causa di un malore, 10 macchine parcheggiate lungo la strada. Inutili i soccorsi per il 54enne che è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale che ha isolato l’area durante i rilievi