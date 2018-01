“Per i molti, non per i pochi“. In occasione dell’assemblea nazionale – che si svolgerà oggi all’Hotel Ergife di Roma – Liberi e Uguali, la lista della sinistra guidata da Pietro Grasso, sceglie lo slogan del leader laburista Jeremy Corbyn. L’assemblea discuterà ed approverà le linee programmatiche (emerse nel corso delle iniziative pubbliche svoltesi nel dicembre scorso in tutta Italia) e definirà i criteri e il percorso per l’individuazione dei candidati. Alle ore 9.30 circa si apriranno i lavori con la relazione di Rossella Muroni e proseguiranno poi per tutta la giornata. L’intervento di Grasso è previsto per le ore 12.