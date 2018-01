Saranno ora i rilievi e l'autopsia a stabilire le cause del decesso: l'uomo presentava evidenti segni di morsi su un polpaccio e sulle braccia, ma non sui punti vitali

Un corriere di 55 anni è morto dopo esser stato aggredito da tre cani durante una consegna in un agriturismo a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Saranno i rilievi e l’autopsia a stabilire le cause del decesso: l’uomo presentava evidenti segni di morsi su un polpaccio e sulle braccia, ma non in punti vitali. Secondo alcuni testimoni, il fattorino soffriva di patologie cardiache e non si esclude che, alla vista dei cani, l’uomo sia stato colto da malore. In attesa dello sviluppo delle indagini, gli animali sono stati affidati a un canile di Siracusa. La Procura sta valutando la posizione dei proprietari dei cani.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri, l’uomo aveva parcheggiato il furgone e poi si era avviato a piedi all’interno della proprietà privata, per consegnare un pacco. Qui è stato accerchiato dai cani dei destinatari della consegna, tutti e tre di razza corso. Dopo alcune ore, i proprietari della struttura, al cui interno si trovava la destinataria della consegna, hanno notato il furgone con il portellone aperto e, non trovando nessuno all’interno, hanno allertato i carabinieri. Le ricerche del fattorino sono proseguite per diverse ore in tutta l’area circostante, fino quando è stato individuato il corpo ormai senza vita dell’uomo: era vicino a un albero con il pacco da consegnare a poca distanza.