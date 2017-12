Mattinata Lombarda per il leader M5s Luigi Di Maio, che si è recato a Gorgonzola per un incontro pubblico in un bar del centro. “Nelle nuove regole il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni”. Di Maio è stato accompagnato da Davide Casaleggio, che alla domanda sulla possibile evoluzione del Movimento in partito taglia corto: “Non credo”. “Le regole saranno democratiche”, ha continuato Di Maio di fronte alla stampa. “E non faranno sconti a nessuno, io stesso mi sottoporrò alle parlamentarie”. Quando alla possibilità di candidare i non iscritti, commenta: “Rispetto al passato non vedo grosse differenze, vedo un movimento che si attrezza a governare” Il video integrale sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio