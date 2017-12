L'uomo, un 38enne di origini pakistane è stato fermato e ora sono in corso accertamenti sulla sua posizione

Un bagaglio a mano pieno di stecche di cioccolato: a prima vista sembravano delle normalissime tavolette ma al loro interno al posto della cioccolata c’erano banconote. Quarantamila euro in contanti. A fare la scoperta è stata la Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa, durante un controllo di routine nel periodo natalizio. Ad insospettire gli agenti un passeggero in arrivo da Barcellona: alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro, titoli o valori mobiliari eccedenti il limite consentito (10mila euro) aveva risposto di non avere con sé nulla.

L’uomo, un 38enne di origini pakistane è stato fermato e ora sono in corso accertamenti sulla sua posizione. Proprio per contrastare il fenomeno illegale del traffico transfrontaliero di valuta i finanzieri di Malpensa hanno intensificato i controlli alla dogana degli arrivi.