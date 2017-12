“Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio prima della sua visita all’associazione Pane quotidiano