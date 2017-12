Cristiano Ronaldo vince l’edizione 2017 del pallone d’oro di France Football. L’annuncio nel corso di una cerimonia a Parigi nei pressi della Torre Eiffel. Per il 32enne portoghese del Real Madrid si tratta del quinto trionfo che gli permette di eguagliare il suo grande rivale, l’argentino del Barcellona Lionel Messi. Alle spalle del fuoriclasse del Real Madrid si è classificato proprio Messi. Terzo posto per il brasiliano del Paris Saint Germain Neymar. A festeggiare Ronaldo subito dopo la consegna del premio la madre Maria Dolores dos Santos Aveiro e il primogenito Cristiano Ronaldo junior. Presente anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez.

“È fantastico essere in questa location, è un’esperienza fantastica ricevere qui il premio. Sono felice, è un momento alto della mia carriera, ogni anno lavoro per questo momento”, ha detto Ronaldo nel corso della cerimonia in svolgimento sotto la Tour Eiffel a Parigi. “È fantastico vincere Champions, Liga e un premio individuale come questo”, ha spiegato il fuoriclasse del Real Madrid. “I trofei aiutano a vincere un premio come questo. Ringrazio i miei compagni al Real e nella nazionale portoghese, e le persone che mi sono vicine e mi aiutano a vincere”.