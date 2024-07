“Biden? Io non vedo come possa fare. Ha governato bene, soprattutto in politica interna. Gli rimproverano l’inflazione degli ultimi tempi però ha avuto un buono sviluppo, una buona occupazione, ma non ce la fa più”. Così Romano Prodi, ospite a Start su Sky TG24.

“Ognuno deve vedere nella sua vita quando è ora di ritirarsi, io almeno ho fatto così”, ha proseguito l’ex premier.