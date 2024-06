“Il mare non ha padroni, i concessionari sono abusivi. Prendete il vostro telo e mettetelo dove volete”. Questo il testo del post che accompagna i video dell’occupazione messa in atto dagli attivisti di Mare Libero a Tirrenia, in provincia di Pisa. “Come in tutta Italia, le spiagge sono liberate. Stendi il tuo asciugamano, pianta il tuo ombrellone dove vuoi”.