Una foto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù con la scritta “Io sono fascista” è stata affissa sui muri di largo Palmina Martinelli a Fasano dove si stanno radunando i manifestanti del coordinamento No G7 che sfileranno in corteo. Al momento sono alcune decine di persone, tra cui molti giovani studenti. “Mai più nella nostra terra – urlano – mancava solo Netanyahu e poi i macellai c’erano tutti”. “Morte a tutti quelli che lo sostengono, Meloni fascista complice sionista”, aggiungono mentre affliggono cartelli anche contro Modi che “maltratta le donne e tutto il suo popolo”, sottolineano