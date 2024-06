Nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno, violenti temporali hanno colpito la regione della Stiria in l’Austria. Alcune località intorno a Graz hanno subito danni per inondazioni e allagamenti con quasi 100 millimetri di pioggia caduta in poche ore. Un’improvvisa piena ha spinto le auto contro i muri delle case e le persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto alcuni sono saliti sui tetti delle auto per mettersi in salvo.