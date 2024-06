Tafferugli a Roma, tra il corteo di studenti delle tende pro Palestina, partito dall’Università La Sapienza intorno alle 16 e accodatosi, a distanza di una cinquantina di metri, al corteo organizzato contro il governo Meloni da oltre 50 sigle tra realtà sindacali, come Usb, sociali, politiche come Potere al Popolo, studentesche come Cambiare Rotta e Osa e comunità palestinesi come il Movimento degli studenti palestinesi. Alcuni universitari, all’altezza di Castro Pretorio, si sono staccati dal percorso autorizzato e hanno imboccato via Vicenza. I manifestanti sono arrivati a contatto con il cordone della polizia in tenuta antisommossa dove sono avvenuti gli scontri e i lanci di lacrimogeni.