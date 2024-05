Vicenza oggi ricorda Giacomo Matteotti con un’iniziativa particolare, che animerà praticamente tutta la città. Ci sarà un flash mob davanti alle scuole. Otto attori che, a distanza di cento anni esatti, reciteranno il discorso pronunciato in Parlamento dal deputato socialista il 30 maggio 1924 per denunciare i brogli e le violenze del regime fascista.

È questa la prima di una serie di iniziative, promosse dal comitato Giacomo Matteotti di Vicenza, per ricordare una delle figure più importanti dell’antifascismo, rapito e ucciso dai sicari di Mussolini proprio pochi giorni dopo quel coraggioso discorso in Parlamento. Gli otto attori che faranno rivivere la voce di Matteotti – Pino Costalunga, Patricia Zanco, Carlo Presotto, Elena Waltzer Baldinazzo, Matteo Balbo, Mirto Testolin, Gianni Dalla Ricca, Riccardo Perin – si esibiranno ciascuno davanti a una scuola superiore della città.

Obiettivo del comitato, secondo il suo Presidente Giovanni Diamanti è “non solo onorare la memoria di un padre della patria ma, in tempi di sfiducia e antipolitica, raccontare prima di tutto ai giovani l’esempio di Matteotti, a evidenziare come la politica possa essere una cosa bella” . Ribadisce Massimo Bardin, consigliere comunale delegato del sindaco al Comitato Matteotti: “I giovani sono invitati ad empatizzare con esempi di uomini, come quello di Matteotti, che lottano per la democrazia e per difendere i diritti delle persone”