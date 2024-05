Una controsoffittatura all’interno di una piscina a Bari è crollata attorno alle 17 di giovedì 30 maggio. La struttura si trova in via Saverio Lione e, secondo una prima verifica dei vigili del fuoco, non risultano persone sotto le macerie.

Nel crollo sono però rimaste coinvolte tre persone, una ragazza di 14 anni, un bambino di 7 anni e un’istruttrice di 34 anni. Stando a quanto si apprende, l’istruttrice è stata portata all’ospedale di Venere di Bari, mentre la 14enne è stata condotta al Policlinico della città. Più lievi le ferite riportate dal bambino per il quale non c’è stato ricovero. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche il personale del 118. Da chiarire le cause che hanno determinato il cedimento ed eventuali responsabilità.