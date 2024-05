Non il 12 ottobre, come previsto dalla clausola nel contratto del primo match, ma il 21 dicembre, sempre in Arabia Saudita. È un passo avanti non di poco conto quello che arriva da Turki Alalshikh, il presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, che su X ha rivelato in esclusiva la data del return match tra il campione unificato dei massimi Oleksandr Usyk e lo sfidante britannico Tyson Fury, sconfitto il 19 maggio ai punti.

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season…The world will watch another historical fight again…Our commitment to boxing fans continues…We hope you enjoy it…????????????????

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024