“Per fare quello devi rubare tanto tempo agli impegni di governo. Sono 5 mesi che non fa una conferenza stampa? Si deve anche tener conto del fatto che l’ultima che ha fatto risale a molto tempo prima della precedente”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, ospite di Dimartedì (La7), commenta l’ultima puntata della video-rubrica social di Giorgia Meloni, “Gli appunti di Gorgia”, format che è stato dedicato “ai telespettatori di La7” contro il centrosinistra, ironizzando sulla riluttanza della presidente del Consiglio alle conferenze stampa coi giornalisti.

Poi si sofferma sulla notizia del giorno, cioè sul saluto “poco istituzionale” di Meloni al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Qualcuno può cogliere un atteggiamento che suscita simpatia e dire che Giorgia è verace, è una del popolo. Però è il presidente del Consiglio. Ha dimostrato di essere, da un lato, vendicativa, perché è in atto uno scontro col presidente di una Regione – continuo – a cui il governo ha bloccato i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. E dall’altro, ha dimostrato anche di essere rosicona. Io non riesco a capire: se te la sei presa perché ritieni che un presidente di Regione abbia mancato di rispetto, per cortesia istituzionale e doverosa non rispondi con la stessa moneta. Le istituzioni devono stare su“.

Conte spiega: “Se tu tieni e non fai dimettere una ministra accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato sui fondi Covid (Daniela Santanchè, ndr), è un problema. Siamo riusciti a far dimettere con grandissimo sforzo il sottosegretario Sgarbi, poi lo hanno candidato alle elezioni europee. Questi sono sfregi alle istituzioni. E ne stanno parlando tutte le testate internazionali”.

Infine, il presidente dei 5 Stelle commenta le lodi di Giorgia Meloni al suo governo, rivolgendosi proprio alla premier: “Non voglio mancarle di rispetto, ma visto che vuoi farti chiamare Giorgia ti dico: Giorgia, ma in che mondo vivi? Ma tu con la gente comune ci parli ogni tanto? Ma chi frequenti? Qui c’è il caro benzina, il caro mutui, il caro bollette, ci sono persone che stanno perdendo la casa all’asta, imprese che stanno fallendo. E lei si è inginocchiata di fronte a qualche telefonata di banchieri e s’è rimangiata la tassa sugli extraprofitti”.