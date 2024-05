In Francia sta spopolando una nuova polvere bianca. Non è la cocaina, ma la ricorda. Si tratta della cosiddetta Sniffy, un’energizzante con aroma di frutta e proprietà eccitanti che si prende dal naso. La nuova sostanza legale, già presente in Austria, Germania e Svizzera, è molto in voga fra i giovani, ma il governo francese è pronto a contrastarla: “È spazzatura”, ha detto il ministro della Salute Frédéric Valletoux.

Sniffy si vende a un prezzo al grammo contenuto fra i 14 e i 20 euro ed è sostanzialmente una polvere energizzante che contiene caffeina, taurina, creatina, arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina e in grado di aumentare istantaneamente la propria energia per 20-30 minuti. Inoltre, è aromatizzata in vari gusti come fragola, menta, lime o frutto della passione. Totalmente legale, viene venduta dalle tabaccherie con una speciale mini-cannuccia utile per l’assunzione: da qui, il paragone con la cocaina. La nuova polvere stimolante è stata pensata principalmente per il pubblico adulto, ma si sta diffondendo con vigore fra i giovani, come sempre intercettatori delle nuove tendenze.

Sono quindi scattate le polemiche in Francia, sostenute dal mondo della tabaccheria che, in gran parte, ha deciso di non venderla. La preoccupazione più grande è che possa indurre cattive abitudini. Sniffy è finita anche nel mirino del ministro della Salute Frédéric Valletoux, secondo cui sarà vietata “appena si potrà”. “È una corsa continua tra i quasi venditori di morte, la legge deve sempre correre dietro a chi ha sempre simpatiche idee per i nostri giovani”, ha aggiunto Valletoux. L’azienda che produce la polverina ha sottolineato che non esistono pericoli qualora si resti nella dose giornaliera consigliata: due grammi al giorno.