Nei giorni scorsi era stato netto. Il 25 maggio in un’intervista all’Economist Jens Stoltenberg aveva invitato apertamente i membri dell’Alleanza atlantica a far cadere il divieto di usare le armi fornite all’Ucraina per colpire obiettivi militari in Russia. Il giorno dopo aveva ribadito il messaggio. Oggi il segretario della Nato ha ammorbidito i toni – dopo le proteste, tra gli altri, del governo italiano -, ma il messaggio resta identico. “Spetta agli Alleati decidere sulle restrizioni” all’uso delle “armi consegnate all’Ucraina. Questa non è una decisione della Nato, è una decisione presa dai singoli alleati”, che finora “hanno preso decisioni diverse”, ha detto Stoltenberg, in conferenza stampa a Sofia. “Il mio messaggio è che penso che sia giunto il momento di considerare alcune delle restrizioni” all’uso delle armi da parte di Kiev, “perché l’Ucraina ha diritto all’autodifesa” e, “secondo il diritto internazionale, questo include il diritto di colpire obiettivi militari legittimi al di fuori dell’Ucraina”, ha sottolineato.

“La Nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un’estasi militare“, ha replicato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Le nostre forze armate sanno cosa fare, e continuano l’operazione militare speciale per prevenire tutte le minacce”, ha aggiunto Peskov in un’intervista al giornale Izvestia ripresa dalla Tass. La Nato è direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina, e sta aumentando il livello dell’escalation, ha aggiunto Peskov, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.

I Paesi dell’Unione europea restano scettici sulla possibilità di far cadere il divieto. “Dopo due anni di aggressione russa è più necessario che mai raddoppiare il nostro appoggio all’Ucraina”, ha detto Pedro Sanchez in un messaggio postato su X in concomitanza con l’arrivo di Volodymyr Zelensky, al Palazzo della Moncloa. Poco dopo il premier spagnolo ha assicurato che Madrid non prevede l’uso di armi fornite a Kiev per attacchi in territorio russo. “Non contempliamo un uso in questo senso”, ha replicato a una domanda al riguardo nella conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino.

Da tempo le forze di Kiev colpiscono sul territorio russo. È accaduto anche nella notte tra domenica e lunedì, con raid su Livny e Orsk. La differenza tra quanto accade ora e i propositi del numero uno della Nato è però sostanziale: al momento Kiev usa solo armi auto-prodotte per colpire in Russia, come avvenuto nelle scorse ore.

Intanto sul fronte europeo l’Ungheria, da tempo su posizioni filo-russe, è finita “per la prima volta” nel mirino degli altri ministri degli Esteri, nel corso del Consiglio a Bruxelles, in seguito alla sua strategia di “ostruzione” su molti dossier di politica estera, compreso Gaza, la Georgia e l’Armenia, oltre che l’Ucraina. “La posizione ungherese sta diventando apertamente pro-russa, non si può più parlare di approccio transazionale”, ha spiegato all’Ansa una fonte bene informata. Budapest, tra le altre cose, sta infatti bloccando la possibilità di usare le risorse del Fondo per l’Ucraina, parte dell’European Peace Facility.

Budapest starebbe proseguendo nel veto sull’uso degli asset immobilizzati russi per gli aiuti militari a Kiev. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ue ha trovato l’accordo sull’uso degli asset russi immobilizzati con la creazione di un Fondo di assistenza a Kiev all’interno dell’European Peace Facility. Al Fondo di assistenza, dedicato agli aiuti militari, l’Ue aveva concordato di destinare poco meno di 8 miliardi. Viktor Orban era stato convinto a dare il placet all’accordo di principio con un escamotage che lo liberava da qualsiasi partecipazione all’ri-utilizzo degli asset immobilizzati russi per le forniture militari all’Ucraina. A mancare tuttavia è il sì di Budapest al trasferimento delle risorse dall’European Peace Facility a Kiev. Il veto ungherese permane anche sull’erogazione dell’ottava tranche. Nel corso della riunione dei ministri diversi, spiegano le stesse fonti, diversi rappresentanti dei Paesi membri sono intervenuti sottolineando la “crescente frustazione” per l’atteggiamento dell’Ungheria.