Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato al largo dell’arcipelago di Tonga, nel Pacifico meridionale. A riportarlo è lo United States Geological Survey (Usgs). Il sisma è avvenuto intorno alle 22:47 (ora italiana) ad una profondità di circa 112 chilometri.

Secondo l’agenzia statunitense la scossa è stata localizzata in una zona dell’oceano a meno di 200 chilometri a nord della capitale di Tonga, Nukùalofa. Per il National Tsunami Warning Center americano, “considerata la profondità del sisma non c’è una minaccia tsunami“. L’arcipelago di Tonga si trova sul cosiddetto “Anello di fuoco” del Pacifico, una zona intorno all’Oceano dove si concentra la maggior parte dei terremoti e dei vulcani del mondo.