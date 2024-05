In queste ore sta facendo il giro dei social il meme ideato dalla Lega – e da Matteo Salvini – per portare avanti una (utilissima) battaglia contro i tappi delle bottiglie di plastica. Nell’immagine si vede un uomo che fatica a bere da una bottiglia perché il tappo, che rimane ancorato al collo, gli schiaccia il naso. “Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie” scrive Salvini, accompagnando il tutto dallo slogan “più Italia e meno Europa”. Ma la risposta al leader della Lega, per questa fine strategia di comunicazione politica, non si è fatta attendere. Questa mattina Domenico Aiello, avvocato e responsabile tutela giuridica della natura per il Wwf, ha mostrato a Salvini come poter bere dalla bottiglia con poche, semplici mosse. “La vera ecofollia è continuare a seguire chi semina ignoranza – ha scritto Aiello – La tutela dell’ambiente non è uno scherzo e passa anche dalle piccole cose”.