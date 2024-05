“Meloni a Caivano? Solita comparsata del periodo elettorale. Andiamo avanti a passeggiate anche quando il governo non c’entra con le opere in questione”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del sopralluogo tecnico alla Stazione Marittima, commentando la visita della premier prevista per domani 28 maggio