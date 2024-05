Nel 2015 il governo Renzi decide di dotarsi di un nuovo aereo per i voli di stato. Farwest, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Salvo Sottile, è entrata in possesso di nuovi documenti e ne ricostruisce la storia partendo dal racconto dell’inspiegabile scelta di un modello di aereo notoriamente inefficiente e antieconomico, dai suoi sprechi milionari e da tutti gli interrogativi che si aprono attorno a quella strana operazione.

