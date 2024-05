“Alle elezioni europee so da una scelta tra il bombarolo Macron e chi invece come noi vuole la pace. Per questo mi aspetto che chi governa con noi l’Italia, a Pisa e nelle altre città e regioni, alla fine preferisca allearsi con la pacifista Le Pen e non con il guerrafondaio”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Pisa per un’iniziativa elettorale. “L’Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l’Ucraina, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto” a Kiev “di colpire obiettivi militari in Russia, così come ribadisco che la Lega è contraria a inviare anche un solo soldato a combattere in Ucraina. Noi vogliamo la pace non l’anticamera della terza guerra mondiale” ha aggiunto, commentando passaggi di un’intervista del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all’Economist.