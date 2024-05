E’ morto il professor Franco Anelli, Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Anelli, giurista e avvocato, si è tolto la vita nella serata di giovedì 23 maggio nella sua abitazione milanese. Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto con il medico legale dopo gli operatori del 118, si è suicidato buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso.

La notizia ha colpito duramente la comunità accademica e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alle quali Anelli ha dedicato gran parte della sua vita e della sua carriera. In una nota ufficiale, l’Università Cattolica ha espresso il proprio cordoglio: “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Nato a Piacenza nel 1963, Franco Anelli ha legato indissolubilmente la sua carriera all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si è laureato in giurisprudenza e ha intrapreso la carriera accademica, diventando professore associato nel 1993 e successivamente professore straordinario all’Università di Parma nel 1996. Avvocato cassazionista dal 1998, ha insegnato diritto civile sia a Piacenza che a Milano, dove teneva il corso di ‘Istituzioni di diritto privato’. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, è stato eletto Rettore dell’Università Cattolica nel 2012, ricoprendo l’incarico per tre mandati consecutivi. Per tutti questi anni ha guidato l’ateneo attraverso numerosi cambiamenti e sfide, consolidando la posizione dell’istituzione come una delle più prestigiose università italiane. La sua carriera accademica è stata segnata da una profonda passione per il diritto e l’educazione, e ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di colleghi, studenti e collaboratori.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà, con molti esponenti del mondo accademico e istituzionale che hanno voluto ricordarlo con parole di stima e affetto. “Franco Anelli era un uomo di grande cultura e umanità, un leader che ha saputo guidare con saggezza e visione“, ha dichiarato un collega. Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha fatto sapere in una nota: “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).