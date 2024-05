“Ho sospeso” la norma sul redditometro “perché la voglio vedere meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite del Festival dell’economia a Trento, sottolineando che “bisogna ragionare nel merito sulla norma migliore che sia efficace sulla grande evasione, sui fatti intollerabili, e per garantire il cittadino. Vengo accusata di essere amica degli evasori. E va bene, purtroppo i numeri non dicono questo. I numeri dicono che il 2023 è stato l’anno record nel recupero dell’evasione fiscale in Italia, con 25 miliardi di euro che arrivano a 31 con i proventi recuperati dall’Agenzia delle Entrate per conto di altri enti. Quattro miliardi e mezzo in più rispetto all’anno precedente”.