Petr Pavel, presidente della Repubblica Ceca, è rimasto ferito a causa di un incidente in moto. L’annuncio è stato dato sui canali social dal palazzo presidenziale, che ha precisato come “le ferite non siano gravi, ma richiederanno una breve permanenza sotto osservazione”. Pavel si trova nell’Ospedale militare centrale di Praga e rimarrà ricoverato per un periodo di tempo non specificato.

Secondo i media cechi il presidente, che ha una forte passione per le due ruote, è caduto all’interno di un circuito chiuso, motivo per cui non c’è alcuna indagine in corso da parte delle forze dell’ordine. Il 62enne era stato coinvolto in un altro incidente poche settimane fa, quando durante una visita alla regione di Zlin, nel sud-est della Repubblica Ceca, si era ferito esplodendo un colpo di pistola che gli aveva causato una piccola lacerazione vicino alle sopracciglia.