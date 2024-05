Piccolo fuoriprogramma durante le audizioni in Senato dei club della Serie A che si sono tenute ieri, mercoledì 22 maggio, a Palazzo Madama. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, senatore tra l’altro di Forza Italia, è stato inquadrato in un momento di sonno: mentre parlava il collega del Verona, Maurizio Setti, il patron biancoceleste ha avuto un colpo di sonno, chiudendo gli occhi. Vicino a lui, anche se non inquadrato, l’imprenditore proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo ha svegliato: Lotito ha negato, a gesti, di essersi addormentato, spiegando sempre a distanza di aver chiuso gli occhi solo per concentrarsi. Poco dopo, però, al senatore azzurro è sfuggito un inequivocabile sbadiglio, camuffato con un colpo di tosse.