“Parole di Musumeci? Noi non dobbiamo prendere in giro la gente, non dobbiamo fare demagogia. Ma non possiamo neanche attribuire a chi è nato in quel territorio dei Campi Flegrei la responsabilità di essere nato lì. Sappiamo che è un territorio difficile. Qual è l’alternativa? Dobbiamo evacuare tutta l’area interessata sul Vesuvio o dai Campi Flegrei e Pozzuoli?”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, commentando le frasi dette ieri dal ministro Musumeci sul fatto che chi vive nei Campi Flegrei sa di vivere nel rischio.

“Manteniamo una posizione di grande equilibrio e grande misura – ha aggiunto – È chiaro che dobbiamo evitare di sovraccaricare quel territorio di nuovi insediamenti abitativi, questo è ragionevole. Però intanto cominciamo a garantire la sicurezza per quanto possibile degli abitanti”.

Parlando del sisma bonus, De Luca si è detto favorevole ad attribuirlo ai Campi Flegrei. “Non è che con questo incentiviamo gli insediamenti abitativi, però mettiamo in sicurezza per quanto possibile quelli che vivono in quel territorio, altrimenti non so che dovremmo fare”, ha proseguito ancora il governatore, sottolineando che si sta pensando di “rafforzare le strutture tecniche dei Comuni, in modo particolare Pozzuoli, in grande difficoltà”.

“Cerchiamo di essere vicini e di dare una mano, nella situazione concreta nella quale siamo agiamo senza responsabilizzare i cittadini che già devono fare i conti con una vita di tensione”, ha proseguito ancora De Luca, concludendo che non tollererà più “ritardi nemmeno di un minuto”.