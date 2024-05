Un violento nubifragio si è abbattuto su Bergamo e in provincia nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio. Diverse le immagini pubblicate sui social, nel gruppo Sei di Bergamo se, e circolate nelle chat che mostrano la situazione: a Ponte San Pietro, come si vede in un video degli utenti, una strada è diventata completamente bianca. Problemi anche a Bergamo città: nel quartiere Longuelo la strada si è trasformata in un fiume. Ecco le immagini