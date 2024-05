Tragedia nella provincia del Sud Sardegna. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando una delle armi del padre in casa. I soccorritori accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto precisamente a Villasalto verso le ore 16, ma secondo le prime indiscrezioni sarebbe partito un colpo accidentale dall’arma custodita in casa dal padre. Il 14enne non ha avuto scampo. Oltre ai medici del 118, sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito che ora si stanno occupando di ricostruire la vicenda.