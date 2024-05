“Stia attento ad alzare il braccio così”. “Con me non c’è pericolo”. Scambio di battute tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, nel corso della presentazione – e votazione – degli emendamenti alla riforma sul premierato. A un certo punto Borghi ha chiesto la parola quando invece La Russa stava andando oltre, cioè alla votazione di una serie di emendamenti. Il senatore di Iv ha alzato il braccio per farsi notare e da lì lo scambio di battute. “Non si può mai sapere” ha aggiunto La Russa. “Non credo proprio, se non altro per via della mia provenienza geografica” ha voluto precisare Borghi, che è piemontese.