La minaccia di un’aggressione russa viene anche dallo spazio. Il portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder, ha reso noto che il 16 maggio la Russia ha lanciato in orbita quella che sembra essere un’arma contro-spaziale che in questo momento si trova nella stessa orbita di un satellite americano. In questo momento, quindi, Mosca sarebbe in grado di sferrare attacchi ad altri satelliti: “Quello che stiamo monitorando è il fatto che la Russia il 16 maggio ha lanciato un satellite nell’orbita terrestre bassa che, secondo noi, è probabilmente un’arma contro-spaziale presumibilmente in grado di attaccare altri satelliti nell’orbita terrestre bassa”, ha detto. Una notizia, però, smentita da Mosca.

Per il momento, nessun allarmismo ma vigilanza da parte della Difesa americana che aspetta di capire quali siano i reali obiettivi del Cremlino riguardo al lancio di quest’arma: “Ovviamente, è qualcosa che continueremo a monitorare – ha aggiunto – Abbiamo la responsabilità di essere pronti a proteggere e difendere il dominio spaziale e assicurare un sostegno continuo e ininterrotto alla forza congiunta e combinata. E continueremo a bilanciare la necessità di proteggere i nostri interessi nello spazio con il nostro desiderio di preservare un ambiente spaziale stabile e sostenibile”. Ryder però non nega che la mossa russa rappresenti una minaccia concreta alla sicurezza americana: “Beh, è ​​un’arma contro-spaziale nella stessa orbita di un satellite del governo americano”, ha risposto a domanda diretta.