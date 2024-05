Poco più di un mese per prepararsi al voto dal quale nascerà il nuovo governo britannico. Dopo settimane di attesa, indugi e mezze indicazioni, il primo ministro Rishi Sunak cerchia il 4 luglio sul calendario come data per chiamare alle urne i cittadini del Regno. I sondaggi, dopo ben 14 anni di dominio Tory, parlano di un successo netto da parte dei Laburisti guidati dal loro leader Keir Starmer che nei giorni scorsi ha già presentato i punti principali sui quali si concentrerà la sua campagna elettorale.

Il premier conservatore ha avviato le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4 luglio per le elezioni politiche. Una mossa che anticipa di circa sei mesi la scadenza naturale del mandato che avrebbe permesso all’inquilino di Downing Street di rimanere in carica fino a metà dicembre. Ma Sunak aveva già fatto capire a inizio anno che il voto sarebbe stato anticipato: “La mia ipotesi di lavoro è che avremo le elezioni nella seconda metà di quest’anno e nel frattempo ho molte cose su cui voglio andare avanti”, aveva detto.

Promessa mantenuta, anche se adesso la situazione relativa ai consensi appare drammatica, mentre è in corso un consiglio dei ministri per organizzare la chiamata al voto.