“Bene la Spagna di Sanchez, la Norvegia e l’Irlanda che riconosceranno lo Stato di Palestina. Anche noi chiediamo il riconoscimento europeo dello stato di Palestina per aiutare un processo di pace”, così Elly Schlein, segretaria del PD, ai margini dell’evento “Faccia a faccia” organizzato dalla CNA. “Da ottobre chiediamo un cessate il fuoco immediato per liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, per fermare il massacro di civili a Gaza e l’attacco a Rafah, follia che rischia di trasformarsi in ecatombe, e per portare tutti gli aiuti umanitari che sono indispensabili a una popolazione palestinese ingiustamente punita in modo collettivo quando sappiamo che è fatta per il 40% di minori, ragazzi e ragazze che non hanno niente a che fare con Hamas”, ha aggiunto la segretaria dem, chiedendo ancora un “ruolo diplomatico e politico più forte dell’Unione europea” e il conseguente “riconoscimento europeo dello stato di Palestina”. “La soluzione due popoli e due stati continua a essere quella su cui puntare – ha continuato – e mentre uno stato c’è già, Israele, e ha diritto a esistere in sicurezza, manca purtroppo colpevolmente il riconoscimento dell’altro Stato”.