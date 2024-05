Un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva ed è morto. È accaduto, nella mattinata di giovedì, sull’isola di Procida. E dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, di nazionalità turca, si sarebbe sporto troppo dal balcone.

L’incidente è avvenuto in un palazzo di via San Rocco, poco distante dalla Corricella e, secondo alcune testimonianze, il 23enne stava provando a passare del cibo a degli amici che abitano nel palazzo accanto al suo ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.

Il ragazzo è stato poi immediatamente trasferito in ospedale a Pozzuoli ma non c’è stato nulla da fare: a causa delle gravissime ferite riportate il 23enne è morto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri delle stazione di Procida ma sulle cause accidentali del decesso non ci sono dubbi. La salma del giovane è stata traferita al Policlinico Federico II per l’autopsia.