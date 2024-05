“Sono la nipote di Steffi Graf e mi hanno accoltellata”. Sono le parole della modella Talia Graf, nipote della famosa tennista Steffi, trovata al letto, nuda e sanguinante, in un bed and breakfast nel centro di Roma, tra il Quirinale e il Colosseo. È accaduto mercoledì scorso ed è stata l’addetta delle pulizie che, entrata nella stanza, ha trovato la donna ferita. Graf ha poi spiegato ai carabinieri e alla polizia, accorsi sul posto non appena scattato l’allarme, che un gruppo di persone l’avrebbe accoltellata. Sono scattate immediatamente le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

Talia Graf, 20 anni e nipote della famosa tennista vincitrice con 22 titoli, era stesa al letto, completamente nuda. Secondo quanto riporta Il Messaggero, quando l’addetta delle pulizie è entrata nella camera, la 20enne era ancora semicosciente e stordita. Ma è riuscita a presentarsi ugualmente alle autorità. La parentela con la nota tennista è però ancora da verificare. Ciò che è certo però è che, stando alle foto e ad alcuni articoli trovati sul web, esiste una nipote ventenne di Steffi Graf che lavora come modella.

Secondo quanto riferito dalla 20enne, più persone hanno fatto irruzione nella sua stanza. Graf ha riportato più ferite sulle gambe e all’addome. Ma secondo i sanitari, intervenuti sul posto, potrebbero anche trattarsi di ferite auto inferte con un coltello che è stato trovato all’interno della camera. La modella è stata trasferita all’ospedale San Giovanni. Non è ancora chiara la dinamica di quando accaduto nel b&b. Ma per il momento è esclusa la responsabilità di terze persone.