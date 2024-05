Il Veneto è una delle regioni più colpite dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato il nord Italia. In particolare a Venezia, come sottolineato anche dal presidente Luca Zaia, la pioggia è stata così intensa “che l’acqua scendeva a scrosci dal ponte di Rialto“. “Nonostante il Mose non sia stato alzato perché i dati di marea non lo prevedevano, la bomba d’acqua ha creato un innalzamento dell’acqua repentino di 20 centimetri che poi se ne è andata anche subito”, ha spiegato il governatore. Ecco le impressionanti immagini.