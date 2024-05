Dopo la condanna definitiva nel primo processo per violenza sessuale e dopo il matrimonio, l’ex imprenditore del web Alberto Genovese è comparso di nuovo davanti a un giudice per rispondere di abusi risalenti ai tempi di “Terrazza Sentimento”. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto un’altra condanna, stavolta a 3 anni e 4 mesi e 20 giorni in continuazione con la precedente per l’imputato. La richiesta è stata formulata nel secondo processo abbreviato che lo vede imputato per episodi di abusi sessuali nei confronti di altre due giovani, che sarebbero stati commessi sempre rendendole incoscienti con mix di droghe. È accusato anche di intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico.

La pena proposta dai pm oggi di 3 anni e 4 mesi e 20 giorni è “in continuazione” con gli altri episodi di abusi che hanno portato alla prima condanna e, dunque, la pena complessiva finale è di oltre 10 anni di reclusione. L’11 giugno parleranno i legali di parte civile, ossia l’avvocato Luigi Liguori per la ragazza a cui Genovese e Leali avrebbero offerto soldi per ritrattare, e l’avvocato dell’associazione Donne in rete contro la violenza e inizierà a parlare la difesa di Genovese, coi legali Salvatore Scuto e Davide Ferrari. Intervento difensivo che si concluderà il 2 luglio, quando parleranno anche i legali di Borruso, l’avvocato Gianmaria Palminteri, e di Leali, il legale Sabino Di Sibio

I pm, davanti al gup Chiara Valori nel processo abbreviato, hanno chiesto anche una condanna a 5 anni di reclusione per Daniele Leali, ex dj e amico di Genovese, accusato anche lui di intralcio alla giustizia, per aver offerto su incarico dell’imprenditore 8mila euro alla prima vittima (la modella 18enne del primo processo) per ritrattare le accuse dopo la denuncia, e di cessione della cocaina nelle feste di Terrazza Sentimento. Inoltre, sempre la Procura ha chiesto una condanna a 3 anni per Sarah Borruso, ex fidanzata dell’imprenditore, anche lei già condannata nel primo filone e in questo secondo processo imputata per concorso in alcune presunte violenze con Genovese.

“La mia vita è cambiata, sono diventato papà. Terrazza Sentimento è un capitolo chiuso” ha detto Leali che ha chiesto di essere interrogato per difendersi dalle accuse. “Cercheremo di chiarire più punti tra quelli che ci vengono contestati. Siamo estranei ai fatti contestati”, ha spiegato Leali. E a chi gli ha chiesto se parlerà dei suoi rapporti con Genovese, ha replicato: “Non credo che sia necessario”. La sentenza nei prossimi mesi.