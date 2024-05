Un uomo armato di coltello ha ferito diversi passanti. È accaduto nel nord della Svizzera, nella città di Zofingen, nel cantone Argovia. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 15 maggio, intorno alle 16. L’uomo ha prima ferito un passante con un coltello nei pressi della stazione e poi ha colpito altre persone lungo la strada. Sono almeno sei i feriti, anche gravi, che sono stati soccorsi dalle ambulanze e dall’elisoccorso. Tra questi, secondo un giornale locale, ci sarebbe anche una donna incinta, ferita leggermente. La donna “è stata colpita al volto e presenta qualche gonfiore ma sta bene viste le circostanze”, ha detto il marito al quotidiano locale.

Anche l’aggressore, che è stato arrestato, si sarebbe autoinflitto dei tagli ed è stato portato all’ospedale. Su di lui, la polizia non ha ancora fornito nessuna indicazione riguardo identità o movente. L’uomo era stato seguito dagli agenti di sicurezza finché non si è nascosto in un edificio. Dopo due ore, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo. Le autorità hanno comunicato, sui social, che durante l’operazione su “vasta scala”, la polizia aveva invitato i residenti a evitare la zona della stazione, tra cui quella della piscina comunale. I luoghi dell’aggressione erano stati chiusi al transito.