Se non è il playground più bello del mondo poco ci manca. Di certo ha poco da invidiare ai coloratissimi parquet dell’Nba: è la nuova opera con cui lo street artist Matteo Baruzzo riqualifica un’area prima abbandonata della periferia romana di Tor de’ Cenci, sud ovest della capitale. Con Baruzzo, già autore di un playground d’autore nel quartiere di San Lorenzo, hanno collaborato ragazze e ragazzi del Liceo artistico Caravaggio e la storica società romana di basket Asd Smit, per altro fresca di promozione nella Serie B femminile.

Il playground è stato realizzato in meno di un anno dall’assegnazione dell’area verde di via Veltroni da parte del Municipio IX di Roma, proprio grazie al progetto di riqualificazione della Smit. L’idea artistica, ispirata alle opere di Piet Mondrian con le sue linee e forme geometriche colorate, è nata da discussioni e confronti tra i liceali del Caravaggio e Baruzzo. Il lavoro è durato dieci giorni: dal 6 al 16 maggio, e ora la zona, un tempo anonima e degradata è già una esplosione di colori che si popolerà di giovani cestisti del quartiere e non solo.

L’inaugurazione è in programma venerdì 24 maggio alle 16,30, con la mini-sindaca del Municipio IX Titti Di Salvo, docenti e liceali del Caravaggio, ovviamente con l’artista Matteo Baruzzo e il presidente della Smit Roma Roberto Attanasi accompagnato da atlete e atleti della compagine romana. “La riqualificazione del playground – spiega la Smit – fa parte del progetto di rivitalizzazione di questo spazio pubblico, che sta lentamente diventando un punto di incontro per l’intera comunità. Giovani, famiglie, anziani, hanno finalmente un luogo di socialità a tema sportivo in un quartiere con poche opportunità. Negli anni è nata una rete di collaborazione tra giovani, adulti e anziani, fondamentale per gestire l’apertura al pubblico, la cura del verde e la manutenzione delle strutture”. Il quartiere romano di Tor de’ Cenci, sempre più cuore pulsante del basket romano, vanta già il murales dedicato a Kobe Bryant, realizzato dallo street artist Piskv davanti al palazzetto dello sport comunale Tellene.