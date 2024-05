Hanno provato a non pagare la cena, scappando dal ristorante in cui si trovavano, aprendosi la strada lanciando bottiglie al titolare. È quanto successo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, la sera di domenica 12 maggio. Sul posto è accorsa un’ambulanza per soccorrere un cameriere, di 23 anni, colpito con un posacenere. Al momento i cinque fuggitivi non sono ancora stati rintracciati.

Il gruppo di uomini si è seduto in un ristorante del Porto Vecchio. La velocità con cui si sono alzati dopo la cena ha insospettito un cameriere, che ha cercato di fargli pagare il conto. Le sue pretese hanno fatto scattare l’ira di un uomo che, secondo Today.it, ha scagliato un posacenere contro la testa del ragazzo. Dopodiché la comitiva si è data alla fuga, ma il titolare è scattato fuori dal ristorante provando a rincorrerli. Per evitare di essere fermati, gli uomini hanno lanciato tutte le bottiglie che trovavano sui tavolini dei vari locali contro il gestore del locale nel tentativo di bloccarlo. Il cameriere ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano per gli accertamenti necessari. Per lui nulla di grave. I cinque, invece, al momento non sono ancora stati trovati.