Allagamenti diffusi a Ponte Lambro, quartiere nella zona sud-est di Milano, dopo le intense piogge delle ultime ore. I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro, anche con l’ausilio di gommoni, per prestare soccorso alle persone rimaste isolate nei condomini dell’area, in particolare anziani e disabili, a causa della grande quantità di acqua che ha invaso le strade. Nelle immagini, la situazione in via Rainer Maria Rilke.