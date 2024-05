Maltempo da record a Milano, non pioveva così tanto a maggio da 170 anni. Come rende noto ilmeteo.it “in alcune zone della città sono state registrate delle precipitazioni torrenziali con cumulati oltre i 100 mm di pioggia dalla mezzanotte” al pomeriggio di giovedì, “con picchi di 130 mm a Monza e Lodi“. Nubifragi ed esondazioni stanno causando numerosi allagamenti e disagi nel capoluogo lombardo e in diversi centri della regione. “A fine evento probabilmente batteremo ogni record degli ultimi 170 anni per il mese di maggio“, scrive ilmeteo.it sottolineando come alla stazione di Milano Brera “il valore massimo di 98 mm risulta già abbondantemente superato, ma altre forti piogge sono in arrivo fino a giovedì sera e pure la prossima settimana”.

Tutto questo in un 2024 che risulta estremamente piovoso nel Nord-Ovest. A livello climatico, spiega il portale meteorologico, “dal 2000 si nota tra l’altro un trend all’aumento delle precipitazioni totali annue, associato ad un estremo aumento delle temperature come conseguenza del Riscaldamento Globale“. Numerosi studi hanno già appurato che “temperature più elevate favoriscono una maggiore evaporazione e quindi un maggior contenuto di vapore disponibile per piogge più intense”.