“Questi non luoghi, sono dei veri e propri lager, non solo qui a Milano, ma in tutta Italia: sono strutture fatiscenti e dentro le persone perdono ogni speranza. Uno Stato che si dice civile non può pensare di avere queste strutture che privano la libertà senza aver commesso alcun reato: i centri per i rimpatri devono essere chiusi perché calpestano la dignità umana”. Lo ha detto Eleonora Evi, candidata per il Pd alle Europee, a margine della sua visita al cpr di via Corelli, a Milano. “Il ministro Piantedosi ha parlato di aprire un nuovo cpr a Milano senza neanche comunicarlo al sindaco Sala” ha aggiunto Cecilia Strada, rivolgendosi a Matteo Piantedosi. “È proprio folle il progetto di costruire un nuovo cpr. Se servissero nuovi spazi qui ci sono blocchi non utilizzati qua. Ci sono già gli spazi per accogliere delle persone: questo andrebbe chiuso, punto, bisogna trovare soluzioni alternative”.