L’interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli, l’imprenditore della logistica arrestato (ai domiciliari) nell’ambito di una vasta indagine per corruzione, è saltato perché i suoi avvocati Andrea Vernazza e Paolo Gatto non hanno ricevuto la convocazione tramite pec dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. L’atto è stato aggiornato a lunedì. “Sto bene. I miei avvocati mi hanno lasciato solo quindi verrò lunedì” ha detto Spinelli in tribunale a Genova.