Si allarga all’Università Statale di Milano la protesta studentesca in corso in tutto il mondo (comprese alcune città italiane come Bologna e Padova) contro gli accordi tra gli atenei e Israele e in solidarietà alla popolazione di Gaza. Venerdì 10 maggio decine di studenti si sono accampati con le tende nel cortile della sede via Festa del Perdono. Alle balconate che danno sul cortile sono stati appesi alcuni striscioni e una grande bandiera in sostegno al popolo palestinese. Le tende, al momento una trentina, sono state piazzate in segno di protesta per chiedere che “la Statale – hanno spiegato – rescinda tutti gli accordi in corso con le università israeliane”. L’accampamento è stato allestito “nello spazio del cortile centrale che dichiariamo solennemente ‘zona liberata’ e che ridenominiamo ‘cortile Refaat Alareer‘, in onore del poeta e professore palestinese ucciso brutalmente dall’esercito di occupazione sionista il 6 dicembre del 2023“