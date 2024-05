“Regione Puglia non è coinvolta in nessuna indagine in corso”. Lo ha detto, dopo cinque ore di audizione in Commissione Antimafia, il presidente Michele Emiliano, fermandosi con i cronisti all’uscita di palazzo San Macuto. Nel corso della lunga audizione, i parlamentari di centrodestra e centrosinistra hanno fatto molte domande. In particolare quelli della maggioranza hanno chiesto se avesse avuto procedimenti dal Csm in quanto magistrato, altri hanno sottolineato il nome dato a una via di un quartiere di Bari (via della felicità, ndr) accusando Emiliano di dare una ‘narrazione’ particolare del suo operato politico. I dem Orlando e Verini hanno a loro volta polemizzato nel corso della seduta, ricordando che si trattava, appunto, di una seduta della Commissione Antimafia. Con i cronisti il presidente della Regione Puglia sorvola. “Non voglio fare polemiche, voglio fare il presidente della regione Puglia e difenderla da qualsiasi macchia che riguardi la nostra militanza popolare antimafia. I dati sullo sviluppo economico della Puglia sono migliori come trend rispetto a tutte le regioni, persino del nord e questo è frutto di un durissimo lavoro dei pugliesi e delle istituzioni che li rappresentano”, ha concluso Emiliano.