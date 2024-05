Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ironizza durante la consueta diretta Fb sui vip “scelti da Meloni per promuovere il premierato. Ho visto Pupo, Iva Zannicchi e anche un prete che chiamiamo Pippo Baudo dell’area nord di Napoli con relativa frangetta”. Poi chiama in causa lo slogan “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa’. “Il prossimo sarà spezzeremo le reni all’Albania, vabbè lasciamo perdere, Edi Rama è una persona simpatica, lasciamo perdere”. Poi chiama in causa chi va ad alcune iniziative FdI e ricopre ruoli: “Fate come quelli che quando fu reso obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza si fecero una maglietta con al cintura stampata. Andate alle iniziative pubbliche con una maglietta che ha già stampato lo slogan così fate prima”. E a proposito di questo: “Dicono che il Sud decolla? Sì, in mongolfiera appeso alle tante palle che raccontano”.