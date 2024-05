L’attacco di terra israeliano a Rafah porterebbe a una “colossale catastrofe umanitaria“: l’allarme è stato lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Intervenendo in una conferenza stampa durante una visita nella capitale keniana Nairobi, il capo delle Nazioni Unite avverte che l’offensiva di Rafah porterebbe a un “disastro umanitario” . “Circa centomila palestinesi si stanno spostando a nord da Rafah, ma i partner umanitari non hanno più tende né scorte di cibo. Un massiccio attacco di terra a Rafah porterebbe a un disastro umanitario epocale e interromperebbe i nostri sforzi per sostenere le persone, mentre la carestia incombe, il diritto internazionale umanitario è inequivocabile, i civili devono essere protetti”.